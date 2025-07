Inferno in Saint-Tropez: Superjacht brennt in Luxus-Hafen

Dramatische Szenen am Donnerstagabend im Hafen von Saint-Tropez: Die 41 Meter lange Charterjacht „Sea Lady II“ ist in Brand geraten – mitten im Epizentrum des Jetsets, wo sich im Sommer Superreiche und Prominente mit ihren schwimmenden Palästen ein Stelldichein geben.

Die Luxusjacht, deren Wochentarif bei stolzen 80.000 Euro lag, stand lichterloh in Flammen. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen meterhohe Feuersäulen, die aus dem Inneren des frisch renovierten Schiffs schlagen. Die 1986 gebaute und erst im Vorjahr aufwendig modernisierte „Sea Lady II“ bot Platz für zehn Gäste in fünf Kabinen – samt Sonnendeck, zwei Salons und edlem Interieur.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch völlig unklar. Klar ist nur: Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Als die Flammen sich rasend schnell ausbreiteten, reagierten die Besitzer benachbarter Boote sofort – und ließen ihre Crews die eigenen Jachten aus der Gefahrenzone bringen. Ein Wettlauf gegen das Feuer – der offenbar gerade noch gewonnen wurde.

Brand mit Schaum bekämpft

Die Feuerwehr hatte zunächst große Mühe, überhaupt an Bord zu gelangen. Wegen der intensiven Flammen und der Lage des Schiffs mussten die Einsatzkräfte das Feuer vom Steg aus mit Schaum bekämpfen. Erst gegen 23 Uhr war der Brand laut einem Sprecher zumindest eingedämmt. Die Feuerwehr errichtete zusätzlich eine Ölsperre um das havarierte Schiff, da befürchtet wird, dass das Wrack im Hafenbecken sinken könnte.

Der Hafen von Saint-Tropez ist in den Sommermonaten einer der exklusivsten Treffpunkte der Welt – der Brand trifft die Szenerie aus Luxus, Statussymbolen und Millionendeals mitten ins Herz. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Klar ist schon jetzt: Die „Sea Lady II“ wird so schnell nicht mehr in See stechen.