Influencerin stirbt plötzlich nach Geburt - Vater blieb zurück: "Sie war mein Ein und Alles"

Eine US-amerikanische Influencerin ist nach der Geburt ihres ersten Kindes ganz plötzlich verstorben. Der junge Vater bleibt mit dem Neugeborenen zurück. "Sie war mein Ein und Alles", gibt er in einem Interview an, eine herzzerreißende Geschichte.

Die junge Frau schien völlig gesund zu sein. Dabei teilte sie noch während ihrer Schwangerschaft fröhlich Details ihres Wohlbefindens, gab Gesundheitstipps und nahm ihre rund 500.000 Follower durch ihre Schwangerschaftszeit mit.

Sie und ihr Partner hatten zwar Schwierigkeiten, schwanger zu werden - doch mit einer medikamentösen Behandlung gelang es der Influencerin doch, sie verkündete vergangenen November dass sie das Kind erwartet.

Am 31. März war es dann so weit, das Kind kam zur Welt und nur wenige Tage später der große Schock: Sie berichtete, dass es ihr zunehmend gesundheitlich schlechter gehen würde - bis sie dann plötzlich an einem Herzstillstand starb.

Vater am Boden zerstört

Der Vater gab später in einem Interview an: „Ich hatte das Gefühl, dass ich ihre Liebe nicht verdiene. Sie war mein Ein und Alles.“ - Es ist herzzerbrechend.

Doch was war mit ihr los, weshalb ist die junge und scheinbar gesunde Frau an einem Herzinfarkt gestorben?

Seltener Fall eingetreten

Wie die BILD berichtet, litt sie nach der Geburt an einer Fruchtwasserembolie. Dabei handelt es sich um einen sehr seltenen Fall, der bei einer Geburt eintreten kann. Durch Wunden, die bei der Entbindung entstehen können, kann Fruchtwasser in den Blutkreislauf der Mutter gelangen. Infolgedessen können Gerinnungsstörungen auftreten, die zu Blutgerinnseln und Organversagen führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Herzstillstand führen - der bei Hailey eingetroffen ist.