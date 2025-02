Karneval-Aufschrei: Venedig von Menschenmassen überlaufen

Venedig geht in Touristenströmen unter! Anlässlich der Karnevals-Feierlichkeiten erwartet die weltberühmte Lagunenstadt chaotische Zustände.

Am Wochenende startete in Venedig der Karneval. Es kam zu dichtem Gedränge in den Gassen. Bilder und Videos auf Social Media zeigen die prekäre Situation.

Menschenstau an Rialto-Brücke

Es sei extrem schwierig gewesen, sich durch die Stadt zu bewegen. Barrierefreie Zugänge oft blockiert, sogar die beliebte Rialto-Brücke war dermaßen vom Ansturm überlaufen, dass regelrechter Stau entstanden ist. Teilweise wurde diese gesperrt.

© getty ×

Schockierend war auch die Tatsache, dass die Polizei es nicht schaffte, die Menschenmassen aufzulösen und Organisation in das Chaos zu bringen. Es sind wieder einmal die Einwohner der italienischen Lagunenstadt, die die Konsequenzen tragen müssen.