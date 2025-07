Mann mit 9 Kilo Metall-Kette von MRT eingesaugt: Frau musste Tod mit ansehen

Eine schwere Metallkette wurde einem Mann zum Verhängnis. Im MRT-Raum wurde er wegen seiner Metallkette vom Gerät eingesaugt - der Vorfall endete tödlich, den seine Frau direkt mitansehen musste.

Der tragische Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch in einer Klinik in Westbury, Long Island. Keith McAllister (61) begleitete seine Frau Adrienne zu einem Untersuchungstermin. Als sie ihr MRT beendet hatte, bat sie den Techniker, ihren Mann hereinzuholen, damit er ihr beim Aufstehen helfen konnte.

Gerät zog Mann plötzlich hinein

Keith McAllister betrat den Untersuchungsraum mit einer rund neun Kilo schweren Metallkette um den Hals, die er laut seiner Frau „zum Krafttraining“ verwendete. Als er sich dem MRT-Tisch näherte, wurde er laut Adrienne Jones-McAllister plötzlich vom Magnetfeld der Maschine erfasst und hineingezogen. „Ich sah ihn auf den Tisch zugehen – und das Gerät zog ihn plötzlich einfach hinein“, erzählte sie dem Sender News 12.

Die Witwe schilderte weiter: „Ich rief: 'Könnten Sie die Maschine ausschalten, den Notruf wählen, irgendetwas tun – dieses verdammte Ding ausschalten!'“

Befreiungsversuche blieben erfolglos

Der Techniker und Adriennes Mutter hätten laut Stieftochter des Opfers versucht, Keith aus dem Gerät zu befreien. „Meine Mutter und der Techniker versuchten mehrere Minuten lang, ihn zu befreien, bevor die Polizei gerufen wurde“, schrieb sie auf Facebook. Rund eine Stunde lang soll der Mann in der Maschine gefangen gewesen sein, bis die Kette entfernt werden konnte.

Mehrere Herzinfarkte im MRT-Raum

Adrienne Jones-McAllister berichtete, ihr Mann sei in ihren Armen zusammengebrochen. „Das bekomme ich nicht mehr aus meinem Kopf“, sagte sie. Keith erlitt mehrere Herzinfarkte, die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten.

Die Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen den Techniker. Die Stieftochter erklärte: „Während meine Mutter auf dem Tisch lag, verließ der Techniker den Raum, um meinen Stiefvater zu holen. Dabei vergaß er ihm zu sagen, dass er die Kette, die er um den Hals trug, abnehmen sollte.“

Klinikablauf bleibt umstritten

In einer offiziellen Mitteilung erklärte die Polizei von Nassau County, McAllister habe den Raum betreten, während der Scan noch lief. Adrienne Jones-McAllister widerspricht dieser Darstellung: Sie habe ihren Mann erst nach dem abgeschlossenen Scan hereingebeten.