Mega-Projekt: Saudis bauen Luxus-Ring-Insel im Roten Meer

Saudi-Arabien baut weiter an seiner Zukunftsvision – mit einem weiteren Prestigeprojekt: „Laheq“ heißt das neue Vorhaben am Roten Meer, das jetzt vorgestellt wurde.

Geplant ist eine luxuriöse Wohn- und Ferienanlage auf einer künstlich geschaffenen Inselgruppe inmitten des viertgrößten Barriereriffs der Welt. Die Eröffnung ist für 2028 vorgesehen.

Ein Ring im Meer

Zentrum des Projekts ist eine ringförmige Insel mit einem Durchmesser von rund 800 Metern. Auf ihr sollen High-End-Apartments, Hotels und Geschäfte entstehen. Ergänzt wird das Areal durch Villen an der Küste und weitere Wohnbereiche im Süden, Zentrum und Norden des Archipels.

Nachhaltigkeit auf dem Papier

Laut den Initiatoren steht das Projekt im Zeichen der Nachhaltigkeit. Geplant sind der ausschließliche Einsatz erneuerbarer Energien, neue Mangrovenwälder und der Schutz der bestehenden Korallenriffe. Umweltfreundlich soll Laheq also sein – allerdings gelten derartige Vorhaben trotz „grüner Architektur“ oft als massive Eingriffe in sensible Ökosysteme.

Teil der Vision 2030 – aber mit gedämpftem Budget

Laheq ist Teil der saudischen „Vision 2030“, die das Königreich zu einem weltweit gefragten Luxusreiseziel machen soll. Doch zuletzt wurde das Budget für viele Mega-Projekte deutlich gekürzt. Ob Laheq wie geplant umgesetzt wird, bleibt also abzuwarten.