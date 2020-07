Millionär zerstückelt in Wohnung in New York gefunden

Der 33-jährige Fahim Saleh wurde zerstückelt in seiner Wohnung aufgefunden - die Motorsäge hing noch an der Steckdose.

Die Polizei fand die Leiche des Millionärs Fahim Saleh (Gründer und CEO von Cokada) zerstückelt in der Wohnung in New York: Die Gliedmaßen waren fein säußerlich abgetrennt und zum Teil bereits in Plastiksäcke verpackt.

Warum Saleh sterben musste, ist noch unklar. Als mögliches Motiv wurden Finanzprobleme seiner Unternehmen genannt. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich um einen gezielten Mord handelt. Überwachungsvideos zeigen den Millionär, wie er gemeinsam mit dem mutmaßlichen Mörder bei jenem Aufzug steht, der direkt in Salehs Apartment fährt. Danach sieht man, wie der Täter Saleh mit einem Taser lähmt.

Die Wohnung wurde weder durchwühlt, noch wurden Gegenstände entwendet. Der Täter dürfte bei der Tat gestört worden sein, so die Kriminalbeamten im Interview mit der New York Post. Derzeit wird geprüft, ob Salehs Cousine den Mörder gestört hat - er dürfte über die Flucht-Treppe entkommen sein.

Saleh hatte die 2,25 Millionen US-Dollar teure Wohnung in der East Houston Street erst Ende 2019 bezogen.