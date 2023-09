Nach 27 Jahren: Verdächtiger Tupac-Mörder verhaftet

Fast genau 27 Jahre nach dem tragischen Tod von Rap-Legende Tupac Shakur wurde in Las Vegas ein Verdächtiger festgenommen.

Am 7. September 1996 wurde die Musik-Welt durch das Schuss-Attentat an Rap-Legende Tupac am Las Vegas Strip erschüttert. Der damals 25-Jährige wurde von vier Kugeln einer 40-Kaliber-Glock aus einem vorbeifahrenden Autos getroffen. Sechs Tage später erlag Tupac den Verletzungen.

Doch der Mörder wurde nie gefunden. Bis heute: Die Polizei von Las Vegas hat Duane 'Keefe D' Davis festgenommen, der sogar öffentlich angab, zum Zeitpunkt der Tat vor Ort gewesen zu sein. In einer Netflix-Doku wurde er als Todesschütze genannt. Jetzt, etwas mehr als 27 Jahre nach der Tat klickten die Handschellen.

