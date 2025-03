Nächster Instagram-Hotspot führt Reservierungspflicht ein

Für den Besuch des Berner Oeschinensees ist ab Mai eine Online-Reservation erforderlich.

Der Oeschinensee im Berner Oberland entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Instagram-Hotspot. Für viele Menschen ist der blau-glitzernde See mit der Bergkulisse eine Reise wert. Ab Mai wird sich etwas ändern. Die Verantwortlichen des Oeschinensees führen ein Online-Reservationssystem ein.

Touristenansturm steuern

Für die Gondelfahrt von Kandersteg nach Oeschinensee müssen Reisende ab dem 10. Mai online einen Time-Slot reservieren. Gegenüber dem Reiseportal "Travelnews" sagte Christoph Wandfluh, Verwaltungsratspräsident der Gondelbahn: "Wir wollen dadurch die Besucherströme besser lenken, Wartezeiten reduzieren und vor allem die Natur im Unesco-Welterbe entlasten." Die Entscheidung wurde über Jahre hinweg geplant.

Eine Berg- und Talfahrt in der Hochsaison (15. Juni bis 15. September 2025) wird umgerechnet rund 41 Euro für Erwachsene kosten. In der Nebensaison zahlt man rund 37 Euro. Durch das digitale Ticketsystem sind in Echtzeit alle freien Plätze bei einer Gondelfahrt sichtbar. Aktuell lässt Wandfluh noch offen, wie viele Gäste pro Zeiteinheit zum See können, aber eine klare Obergrenze ist durch die Bahnkapazität gesetzt. Es ist möglich, das Ticket bis zu dreimal im Jahr kostenlos umzubuchen.