Opfer in Lebensgefahr! Syrer (22) sticht Ticketverkäufer nieder

Mordalarm in Dortmund! Ein Syrer hat einen Beamten am Ticketshop am Hauptbahnhof mit einem Messer attackiert.

Am Donnerstag kam es am Ticketschalter in Dortmund zu einem heftigen Streit. Ein 22-jähriger Syrer hat laut Polizeiangaben einen Ticketverkäufer (56) niedergestochen.

Opfer wird notoperiert Das Opfer schwebt in Lebensgefahr und wurde im Krankenhaus notoperiert. Die Polizei sperrte das Gebiet ab, am Boden sind Blutlacken zu sehen. Der Angreifer suchte den Shop ursprünglich auf, weil er sich eine neue Monatskarte ausstellen lassen wollte. Weil er allerdings kein Foto dabei hatte, konnte man ihm keine ausstellen. Daraufhin sei er ausgerastet - die BILD berichtet - und es musste die Polizei gerufen werden, damit er den Laden verlässt. Doch eine Stunde später suchte er den Shop nochmals auf und fragte nach dem Mitarbeiter, mit dem er zuvor gestritten hatte. Dann stach er auf ihn ein. Dann griff die Polizei, die sich in der Nähe befand, nochmal ein, stellte das Messer sicher und nahm den 22-Jährigen fest.