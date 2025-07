Papst Leo XIV. genießt ersten Urlaubstag in Sommerresidenz

Papst Leo XIV. verbringt am Montag seinen ersten Urlaubstag in der päpstlichen Villa Barberini in Castel Gandolfo südlich von Rom.

Der Pontifex widme sich der Erholung, dem Gebet und der Meditation und beschäftige sich unter anderem mit der Vorbereitung seiner Ansprachen für das große Jugend-Jubiläumstreffen, das Ende Juli in Rom beginnt, verlautete aus dem Vatikan. Kolportiert wird zudem, dass Leo XVI. an seiner ersten Enzyklika arbeiten wird.

In Castel Gandolfo traf der Papst am Sonntag mit seinem Privatsekretär, dem Peruaner Edgard Rimaycuna Inga, ein. Leo XVI. residiert derzeit in der Villa Barberini. Der Apostolische Palast von Castel Gandolfo - von Johannes Paul II. einst als "zweiter Vatikan" bezeichnet - ist auf Wunsch von Papst Franziskus als Museum zugänglich.

Im Gegensatz zu früheren Päpsten - wie Benedikt XVI., der sich mit mehreren Kardinälen dorthin zurückzog - sind neben Leo XIV. keine weiteren Kurienmitglieder anwesend. Dennoch gibt es einige offizielle Termine: An den beiden nächsten Sonntagen will der Pontifex sein Mittagsgebet auf dem Dorfplatz vor dem Papstpalast sprechen. Zudem sind Messen in der benachbarten Pfarrei San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo (13. Juli) und in der Kathedrale von Albano (20. Juli) geplant.

Sommerresidenz-Tradition seit 1626

Die Sommerresidenz-Tradition in Castel Gandolfo geht auf das Jahr 1626 zurück, als Papst Urban VIII. sich dort niederließ. Das Gelände der Päpstlichen Villen umfasst rund 55 Hektar, inklusive der Gärten und antiker Ruinen der Villa von Kaiser Domitian.

"Mit Papst Leo XIV. ist die Verbindung zu Castel Gandolfo besonders bedeutungsvoll", sagte Vincenzo Viva, Bischof von Albano, der katholischen Nachrichtenagentur Sir. Leo XIV. war zum Kardinalbischof von Albano ernannt worden und hätte am 12. Mai, dem Patronatsfest der Stadt, offiziell sein Amt antreten sollen - bevor er dann im Konklave zum Papst gewählt wurde.