Paukenschlag! Chinesische Soldaten in Ukraine festgenommen

Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Osten des Landes zwei chinesische Soldaten gefangen genommen.

Insgesamt seien sechs chinesische Soldaten dort auf russischer Seite in Gefechte gegen ukrainische Truppen verwickelt gewesen, sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew vor Journalisten. Er habe ukrainische Beamte angewiesen, eine offizielle Erklärung von China einzuholen.

Chinesen kämpften an russischer Seite

Offenbar habe sich ein weiteres Land dem Krieg auf russischer Seite angeschlossen. Er erwarte nun eine Reaktion der USA auf diesen Vorgang. Bisher ist nur bekannt, dass nordkoreanische Soldaten auf russischer Seite in dem Krieg eingesetzt wurden. Sie kämpften nach offiziellen Darstellungen aber vor allem in der russischen Region Kursk gegen ukrainische Streitkräfte, die sich dort festgesetzt hatten.

China ist enger Partner Russlands, direkte Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine leistet die Regierung in Peking nach offizieller Darstellung aber nicht. Dagegen ist bekannt, dass die russischen Streitkräfte im Iran hergestellte Drohnen einsetzt, um Ziele in der Ukraine anzugreifen.