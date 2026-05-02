Preis-Irrsinn: 3.000 Euro für Liege am Strand

Italien-Urlauber müssen jetzt stark sein: In der beliebten Bucht von Portonovo sind die begehrten Saison-Sonnenschirme für 2026 bereits restlos vergeben – trotz Preisen von bis zu 3.000 Euro.

Der Hype um die idyllische Bucht südlich von Ancona, die auch bei vielen Reisenden aus Österreich als absoluter Sehnsuchtsort gilt, reißt nicht ab. Wer für die aktuelle Saison einen festen Platz an der „Perle des Conero“ ergattern wollte, hat Pech gehabt. Wie lokale Betreiber bestätigen, sind sämtliche Saisonkontingente seit Wochen vergriffen, da Stammkunden ihre Plätze direkt aus dem Vorjahr übernommen haben.

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Preise auf Rekordniveau

Das Privileg, den gesamten Sommer über einen festen Platz am Meer zu haben, lassen sich Gäste einiges kosten. Zwischen 1.200 und 3.000 Euro werden für ein Set bestehend aus einem Sonnenschirm und zwei Liegen fällig. Während die meisten Strandbäder die Preise stabil auf dem Niveau von 2025 halten konnten, hob ein Betreiber die Tarife aufgrund gestiegener Kosten um etwa 15 Prozent an. Trotz dieser Summen ist die Nachfrage ungebrochen: Auf den Wartelisten stehen teilweise bis zu 60 Personen, die auf einen freien Platz hoffen.

Chancen für Tagesgäste

Um zu verhindern, dass der Strand zu einem exklusiven Club für Wenige wird, bleibt ein Teil der Flächen für Spontanbesucher reserviert. Etwa 30 bis 40 Prozent der Kapazitäten werden als Tagesplätze vergeben. In der ersten Reihe am Wasser müssen Gäste hierfür mit Kosten zwischen 30 und 40 Euro pro Tag rechnen. „Es ist nur fair, dass alle die Chance haben, einen Sonnenschirm zu bekommen“, betont Strandbadbetreiber Gianni Boriani gegenüber dem Corriere Adriatico.

Anreise rechtzeitig planen

Für Urlauber, die keinen festen Saisonplatz besitzen, empfiehlt sich eine genaue Planung. Um das Verkehrschaos der vergangenen Jahre in den Griff zu bekommen, wurden strikte Maßnahmen zur Zufahrtskontrolle eingeführt. Wer einen Tag am Adria-Strand verbringen möchte, sollte sich vorab online über die aktuelle Lage informieren und möglichst früh anreisen, um noch einen der begehrten Tagesplätze zu ergattern.