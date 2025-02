Riesiges Schwarzes Loch kommt auf unsere Galaxie zu

Horror-Szenario geht wahr? Ein supermassives Schwarzes Loch rast auf unsere Galaxie zu!

Eine aktuelle Studie zeigt auf: In unmittelbarer Nähe der Milchstraße wurde ein bisher unbekanntes, supermassives Schwarzes Loch entdeckt, das auf unsere Galaxie zurast.

Schwarze Löcher katapultieren Sterne

Dass das riesige Objekt bisher der Aufmerksamkeit der Astronomie entging, liegt an der Dunkelheit nicht sichtbarer Schwarzer Löcher. Auf direktem Weg sind sie kaum nachzuweisen, es braucht dafür andere Indizien. Es geht um die Schnelligkeit von Sternen - denn: Die auffälligste Eigenschaft von Schwarzen Löchern ist ihre gewaltige Schwerkraft, die kosmische Objekte (z.B. Sterne) extrem beschleunigen kann.

1.000 Kilometer pro Sekunde!

Ein Forschungsteam erstellte eine dreidimensionale Karte von Objekten in der Milchstraße und maß auch deren Geschwindigkeiten. 21 überschnelle Sterne fielen den Wissenschaftlern besonders auf. Sie könnten einst Teile von Doppelsternsystemen gewesen sein, die in die Nähe eines Schwarzen Lochs gerieten. In diesem Fall kann es zu einem Effekt kommen, der Hills-Mechansimus genannt wird. Dabei werden die Sterne getrennt und einer der beiden mit hoher Geschwindigkeit (über 1.000 Kilometer pro Sekunde!) weggeschleudert.

Bei sieben von ihnen konnte man feststellen, dass sie direkt aus dem Zentrum der Milchstraße kamen, wo sich das supermassive Schwarze Loch Sagittarius A* befindet. Das war ein starkes Indiz dafür, dass sie tatsächlich Opfer des Hills-Mechanismus geworden waren, recherchiert "der Standard".

Langsam, aber sicher Richtung Erde

Die restlichen neun Sterne stammten offenbar aber gar nicht aus der Milchstraße, sondern von einem Objekt in ihrer Nähe, der Großen Magellanschen Wolke. Dabei handelt es sich um eine "Zwerggalaxie" in einer Entfernung von etwa 160.000 Lichtjahren von der Erde. Sie bewegt sich langsam, aber sicher auf die Milchstraße zu.

Übrig bleibt damit als Erklärung nur ein supermassives Schwarzes Loch mit einer Größe von etwa 600.000 Sonnenmassen, also im Vergleich zu anderen Schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien ein regelrechter Zwerg. Große Exemplare haben zum Teil viele Milliarden Sonnenmassen.

Auch wenn sich das Objekt gemeinsam mit der Großen Magellanschen Wolke auf die Milchstraße zubewegt, ist bis zur Kollision noch Zeit. Experten rechnen damit frühestens in zwei Milliarden Jahren.