× So gesund ist Küssen: Warum wir öfter knutschen sollten!

Wir sollten alle mehr knutschen! Mehrere Studien belegen, dass Küssen nicht nur wunderschön ist, sondern auch eine Vielzahl positiver Effekte auf unsere Gesundheit hat.

Bei einem leidenschaftlichen Kuss vergisst man alles um sich herum, die Knie werden weich und die Glücksgefühle schießen in die Höhe. Doch Küssen ist weit mehr als nur eine romantische Geste – es hat nachweislich positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Küssen das Immunsystem stärkt, Stress reduziert, die Stimmung hebt und sogar Schmerzen lindern kann.

Küssen stärkt das Immunsystem

Kaum zu glauben aber wahr: Bei einem leidenschaftlichen Zungenkuss werden bis zu 80 Millionen Bakterien ausgetauscht! Was erst einmal erschreckend klingt, hat tatsächlich eine positive Wirkung. Der Austausch von Bakterien aktiviert unser Immunsystem, weil es sich ständig an neue Mikroorganismen anpassen muss. Das macht unseren Körper widerstandsfähiger gegenüber Infektionen.

Küssen macht glücklich

Während des Küssens schüttet unser Körper eine Vielzahl an Hormonen aus, die für Glücksgefühle und Wohlbefinden sorgen:

Dopamin: Das „Belohnungshormon“ sorgt für Freude, Lust und Verlangen.

Serotonin: Stabilisierend für die Stimmung, gibt es uns das Gefühl von Zufriedenheit und Glück.

Endorphine: Sie wirken wie körpereigene Schmerzmittel und helfen, Stress zu reduzieren.

Oxytocin: Das sogenannte „Kuschel- oder Bindungshormon“ stärkt emotionale Verbundenheit und fördert Vertrauen.

Diese Kombination kann sogar helfen, depressive Verstimmungen zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

Küssen senkt den Stresspegel

Ein intensiver Kuss kann den Spiegel des Stresshormons Cortisol senken. Cortisol ist verantwortlich für Stressreaktionen und steht in Verbindung mit Ängsten, Schlafproblemen und Bluthochdruck. Wer also nach einem langen, anstrengenden Tag abschalten will, sollte sich öfter einen innigen Kuss gönnen.

Küssen schützt das Herz

Ja, richtig gelesen! Küssen hat einen direkten Einfluss auf unsere Herzgesundheit. Durch das Küssen werden Blutgefäße erweitert, was den Blutdruck senken und die Durchblutung verbessern kann. Ein gesunder Blutdruck wiederum reduziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.

Küssen verbrennt Kalorien

Küssen ist nicht nur romantisch, sondern auch eine kleine Sporteinheit! Ein leidenschaftlicher Kuss kann bis zu 20 Kalorien pro Minute verbrennen – je nach Intensität sogar mehr. Das mag zwar kein Ersatz für ein Workout sein, aber es trägt immerhin zur täglichen Kalorienverbrennung bei.

Zusätzlich werden beim Küssen rund 30 Gesichtsmuskeln beansprucht, was die Durchblutung fördert und das Hautbild verbessern kann. Also: Nutzen Sie jede Gelegenheit, um Ihrem Partner einen Kuss zu geben!