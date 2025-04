Schießerei am Flughafen in Toronto - ein Opfer

Im Abflugterminal 1 des Flughafens hat sich ein größerer Zwischenfall ereignet. Die Polizei hat das Terminal abgeriegelt. Es gibt mindestens ein Opfer.

Die Polizei untersucht einen mutmaßlich tödlichen Schusswechsel am Flughafen Toronto Pearson, wo die Rettungskräfte mindestens ein Opfer wiederbeleben.

Zeugen berichteten, dass sie Schüsse hörten und Menschen schrien, als sie die chaotischen Szenen auf dem Flughafen sahen. Dutzende von Polizeiautos waren zu sehen, die den Eingang des Gebäudes umstellten, während mit Gewehren bewaffnete Polizisten das Gelände umstellten.

In einem Video, das ein Zeuge am Tatort aufgenommen hat, sind Urlauber zu sehen, die ihre Uber-Fahrzeuge verlassen und ihre Koffer über den Bürgersteig schleppen, nachdem sie abgewiesen wurden. „Weiß jemand, was auf dem Flughafen Pearson los ist? Dutzende Polizeiautos und Gewehre im Einsatz“, schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer meinte: „Habe gerade gehört, dass Pearson T1 jetzt abgeriegelt ist.

Die Ontario Provincial Police teilte mit, dass der Highway 409 zum Terminal 1 Departures des Flughafens „aufgrund polizeilicher Ermittlungen“ gesperrt ist, und forderte die Autofahrer auf, das Gebiet zu meiden.

Weitere Infos folgen in Kürze ...