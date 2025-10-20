Schock in der Schach-Welt: Großmeister Daniel Naroditsky mit nur 29 Jahren verstorben

Die Schach-Community steht unter Schock: Daniel Naroditsky, der beliebte Großmeister und Streaming-Stars der Szene, ist am 19. Oktober 2025 im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Er galt als außergewöhnliches Talent, das bereits mit sechs Jahren die Regeln des königlichen Spiels erlernte.

"Danya", wie ihn seine Fans liebevoll nannten, eroberte in den letzten Jahren vor allem die digitale Welt im Sturm. Auf YouTube und Twitch verfolgten Hunderttausende seine legendären "Speedrun"-Videos, in denen er mit niedrigen Ratings startete und seine Gegner mit brillanten Zügen verblüffte – stets begleitet von seinen lehrreichen Kommentaren.

Sein freundliches Auftreten und die Gabe, selbst komplexeste Schachkonzepte verständlich zu erklären, machten ihn zu einem der gefragtesten Online-Coaches seiner Generation. Seit 2020 arbeitete er als Großmeister beim Charlotte Chess Center in North Carolina.

Mehr als nur ein Schachspieler

Naroditsky war nicht nur am Brett ein Ausnahmetalent. Der Stanford-Absolvent mit Abschluss in Geschichte schrieb bereits als Teenager Schachbücher, die heute als Standardwerke gelten. Seine Kolumne "Practical Endgame" im renommierten Chess Life-Magazin und seine Rätsel-Serie für die New York Times bewiesen: Hier schrieb jemand, der Schach nicht nur spielen, sondern auch vermitteln konnte. Mit einer Spitzenwertung von 2647 Punkten gehörte er zur absoluten Weltklasse.

Ein Vermächtnis für die Ewigkeit

Die Nachricht von Naroditskys Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die sozialen Medien. Kollegen, Schüler und Fans weltweit teilen ihre Trauer und Erinnerungen an einen Menschen, der das Schachspiel mit Leidenschaft lebte und teilte. Der Sohn jüdischer Einwanderer aus der Ukraine und Aserbaidschan hinterlässt eine riesige Lücke in der Schach-Community – aber auch ein enormes Erbe an Lehrvideos, Büchern und unvergesslichen Partien, die ihn unsterblich machen werden.