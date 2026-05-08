Schüsse vor Synagoge: 18-Jähriger festgenommen

Nach zwei Schuss-Attacken aus einem Auto auf Menschen vor einer Synagoge in der kanadischen Metropole Toronto hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen.
Ermittlungen der Anti-Terror-Einheit hätten zu der Festnahme geführt, teilte die Polizei mit. Dem Mann würden unter anderem Angriffe mit einer Waffe vorgeworfen, als Motiv werde Antisemitismus vermutet.
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Bei den Attacken waren insgesamt vier Menschen leicht verletzt worden. "Diese Angriffe werden nicht toleriert", schrieb der Premierminister der Provinz Ontario, Doug Ford, auf der Online-Plattform X.