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© Getty Images (Symbolbild)

Vier Verletzte

Schüsse vor Synagoge: 18-Jähriger festgenommen

08.05.26, 23:21
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Nach zwei Schuss-Attacken aus einem Auto auf Menschen vor einer Synagoge in der kanadischen Metropole Toronto hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen.  

Ermittlungen der Anti-Terror-Einheit hätten zu der Festnahme geführt, teilte die Polizei mit. Dem Mann würden unter anderem Angriffe mit einer Waffe vorgeworfen, als Motiv werde Antisemitismus vermutet.

Bei den Attacken waren insgesamt vier Menschen leicht verletzt worden. "Diese Angriffe werden nicht toleriert", schrieb der Premierminister der Provinz Ontario, Doug Ford, auf der Online-Plattform X.

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