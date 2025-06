Schwarzenegger lacht: "Jedes Jahr ein neuer Bundeskanzler"

Standing Ovations für Arnold Schwarzenegger in der Wiener Hofburg. Die "steirische Eiche" sorgte beim World Summit für Gänsehaut und Lacher.

Schwarzenegger sprach in der Hofburg auf Englisch, setzte den weltweiten Klimaschutz in den internationalen Fokus. Der World Summit in Wien soll die globalen Klimaziele vorantreiben.

"Es geht um Gemeinsamkeit! Ich stehe hier als Konservativer, kurz davor der Grüne Präsident van der Bellen. Darum geht es", so Arnie.

Arnie scherzt über Stocker

Schwarzenegger scherzte: "Jedes Mal, wenn ich hier zurückkomme, gibt es einen neuen Bundeskanzler. Der neue, Christian Stocker, hat einen großartigen Zigarren-Geschmack!"

"Zum ersten Thema: Es geht nicht um Parteipolitik, es geht um die Menschen und die Gemeinsamkeit", ruft Schwarzenegger zum gemeinsamen Klimaschutz auf.

"Es wird auf der Welt immer schlechte Anführer geben, dann müssen die Menschen aufstehen und selbst anpacken. Wenn die Menschen zu Helden werden, gibt es eine Erfolgsgeschichte. Es braucht Helden, keine Jammerer", schickt Arnie einen Appell hinterher.