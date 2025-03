Schweres Erdbeben in Bangkok – Gebäude stürzen ein

Schock in Bangkok! Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,3 hat die thailändische Hauptstadt erschüttert.

Ein schweres Erdbeben hat am Freitagmittag (Ortszeit) die thailändische Hauptstadt Bangkok und Teile von Myanmar erschüttert! Die US-Erdbebenwarte USGS registrierte eine Stärke von 7,7, während das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam von 7,4 sprach. Die Erschütterungen sorgten für panische Szenen in den Straßen von Bangkok.

Zahlreiche Videos aus der thailändischen Metropole zeigen, wie die Erde minutenlang bebte. Menschen strömten in Panik aus ihren Häusern, und im Stadtteil Silom waren Tausende auf den Beinen, viele rannten um ihr Leben.

Sofort waren Helfer im Einsatz, die die verängstigten Bürger anleiteten, sich ins Freie zu begeben und die Gebäude zu verlassen. In den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht, um sie in Sicherheit zu bringen.

Besonders dramatisch: Auf Social Media kursieren Videos, die zeigen, wie ein Gebäude einstürzt oder Hotelpools in den Hochhäusern überlaufen und das Wasser in Strömen zu Boden regnet.