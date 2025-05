Seltsames Tentakel-Wesen am australischen Strand entdeckt

In Südaustralien wurde eine merkwürdige Ansammlung von Tentakeln am Strand angespült. Die Entdeckung entpuppte sich als ein seltsames Naturphänomen.

Eine Frau entdeckte beim Gassigehen in Port Elliot eine drei Meter lange Ansammlung an Tentakeln mit Schalen. Dieser Fund löste eine große Diskussion in den lokalen Facebook-Gruppen aus.

Einige Nutzer konnten erkennen, dass es sich bei der Masse um die Entenmuschel handelt. Sie werden auch sessile Rankenfußkrebse genannt. Die Entenmuscheln haben einen muskulösen Stiel und einen muschelförmigen Rumpf.

Kolonie aus tausenden Artgenossen

Sie wurden lange Zeit fälschlicherweise zu den Muscheln zugeordnet. Die Tiere klammern sich an Felsen oder Treibholz und ernähren sich von Plankton. Dort bilden sie Kolonien mit tausenden anderen Artgenossen.

Dr. Zoe Doubleday, Meeresbiologin von der University of South Australia, sagte gegenüber der britischen "Daily Mail", dass sie "noch nie etwas Vergleichbares gesehen" hat. Als Basis vermutet die Wissenschaftlerin einen alten Mast oder einen Teil der maritimen Infrastruktur.