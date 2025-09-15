Straße bricht ein: Laster geht in Metropole unter

Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Sonntag für Aufsehen in Mexiko-Stadt gesorgt: Ein Lastwagen, beladen mit Hunderten Flaschen Softdrinks, ist in ein plötzlich aufgebrochenes Riesen-Straßenloch gestürzt.

Der Vereich um den tonnenschweren LKW wurde zunächst von den Behörden abgesperrt – doch dann gab der Untergrund nach. Das Fahrzeug sackte heckseitig immer tiefer in den Krater ab, während Schaulustige das Spektakel mit Handykameras festhielten.

Ursache: marodes Abwassersystem

Nach ersten Erkenntnissen war ein eingestürztes Abwassersystem Auslöser des Erdlochs, erklärte die Bürgermeisterin des Bezirks Iztapalapa, des bevölkerungsreichsten Stadtteils der Metropole. Dort kommt es immer wieder zu Problemen mit alter und überlasteter Infrastruktur.

Keine Verletzten

Glück im Unglück: Laut Behörden wurde niemand verletzt. Feuerwehr und Bergungsteams versuchten anschließend, den LKW aus dem Loch zu ziehen.

"Sinkholes" sind in Mexiko-Stadt kein seltenes Phänomen – die Millionenmetropole leidet seit Jahren unter absackendem Untergrund, verursacht durch marode Leitungen, Bodenerosion und den stetigen Wasserentzug aus dem Untergrund.