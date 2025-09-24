Alles zu oe24VIP
police
© getty/Symbolbild

ICE-Außenstelle USA

Scharfschütze eröffnet das Feuer und tötet mehrere Menschen

24.09.25, 15:23
Schießerei mit Verletzten und Toten in ICE-Außenstelle in Dallas  

Bei einer Schießerei in einer ICE-Einrichtung in Dallas wurden am Mittwochmorgen drei Häftlinge angeschossen.

Scharfschützen auf einem Dach 

Mehrere Opfer befinden sich in kritischem Zustand, wie die Polizei mitteilte. Polizeiquellen zufolge handelte es sich bei dem Verdächtigen um einen mit einem Gewehr bewaffneten Scharfschützen auf einem Dach.

Schusswunde am Kopf 

Der Schütze, von der Polizei als weißer Mann identifiziert, erlag einer Schusswunde am Kopf, als sich die Beamten näherten.

