Scharfschütze eröffnet das Feuer und tötet mehrere Menschen

Schießerei mit Verletzten und Toten in ICE-Außenstelle in Dallas

Bei einer Schießerei in einer ICE-Einrichtung in Dallas wurden am Mittwochmorgen drei Häftlinge angeschossen.

Scharfschützen auf einem Dach

Mehrere Opfer befinden sich in kritischem Zustand, wie die Polizei mitteilte. Polizeiquellen zufolge handelte es sich bei dem Verdächtigen um einen mit einem Gewehr bewaffneten Scharfschützen auf einem Dach.

Schusswunde am Kopf

Der Schütze, von der Polizei als weißer Mann identifiziert, erlag einer Schusswunde am Kopf, als sich die Beamten näherten.