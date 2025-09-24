Scharfschütze eröffnet das Feuer und tötet mehrere Menschen

Schießerei mit Verletzten und Toten in ICE-Außenstelle in Dallas
Bei einer Schießerei in einer ICE-Einrichtung in Dallas wurden am Mittwochmorgen drei Häftlinge angeschossen.
- Biker totgefahren und geflüchtet: Das sagt der SUV-Lenker
- 1.000 Euro pro User bei Facebook-Klage möglich
- Mannheimer Polizisten-Mörder muss lebenslang ins Gefägnis
Scharfschützen auf einem Dach
Mehrere Opfer befinden sich in kritischem Zustand, wie die Polizei mitteilte. Polizeiquellen zufolge handelte es sich bei dem Verdächtigen um einen mit einem Gewehr bewaffneten Scharfschützen auf einem Dach.
Schusswunde am Kopf
Der Schütze, von der Polizei als weißer Mann identifiziert, erlag einer Schusswunde am Kopf, als sich die Beamten näherten.