Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.250 aktien up +1.14% Andritz AG 60.50 aktien down -0.49% BAWAG Group AG 111.10 aktien down -1.94% CA Immobilien Anlagen AG 22.780 aktien up +0.8% CPI Europe AG 18.720 aktien up +2.46% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien down -0.67% EVN AG 23.750 aktien up +1.28% Erste Group Bank AG 83.00 aktien down -0.3% Lenzing AG 26.750 aktien up +1.13% OMV AG 45.640 aktien up +0.44% Oesterreichische Post AG 29.400 aktien up +0.51% PORR AG 29.300 aktien down -1.18% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.020 aktien down -0.96% SBO AG 26.700 aktien up +0.75% STRABAG SE 77.80 aktien down -1.27% UNIQA Insurance Group AG 12.380 aktien up +0.16% VERBUND AG Kat. A 61.40 aktien up +0.49% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.400 aktien up +0.67% Wienerberger AG 28.860 aktien down -1.16% voestalpine AG 29.060 aktien up +0.07%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
facebook
© Getty

Datenschutz-Alarm

1.000 Euro pro User bei Facebook-Klage möglich

24.09.25, 14:56
Teilen

Massenklage gegen Meta + Beteiligung für jeden Österreicher möglich 

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat in Österreich und Deutschland Sammelklagen gegen den Facebook- und Instagram-Konzern Meta eingebracht. Diese richten sich gegen die Überwachung der Bevölkerung, die gegen EU-Datenschutzrecht verstoße.
Alle Österreicher – mit oder ohne Account – können sich der Klage kostenlos anschließen, so VSV-Obfrau Daniela Holzinger.

In Deutschland sogar bis zu 10.000 Euro

Entschädigung. Der VSV arbeitet für die Verbandsklage mit der deutschen Rechtsanwaltskanzlei Baumeister & Kollegen, der österreichischen Kanzlei Salburg Rechtsanwalts GmbH und dem Prozessfinanzierer Padronus zusammen. „Ohne Kosten und ohne Kostenrisiko“ bestehe daher für die Teilnehmenden die Möglichkeit, „zu einem erheblichen Schadenersatzbetrag zu kommen.“

In Deutschland werde pro teilnehmendem volljährigen Nutzer auf 5.000 Euro Schadenersatz geklagt, für minderjährige Nutzer auf 10.000 Euro.

In Österreich seien 1.000 Euro möglich, da der Schadenersatz hierzulande von Gerichten niedriger bewertet werde.  

 Aber auch, "um potenziell diese Möglichkeit der Überwachung abzustellen, lohnt es sich hier mitzumachen", empfahl Holzinger.

Umfassende Überwachung

"Die Business-Tools von Meta lesen nicht nur mit, was auf Instagram und Facebook gemacht wird, sondern außerhalb dieser Netzwerke im gesamten Internet", berichtete Baumeister. Darunter seien auch besuchte Seiten mit höchstpersönlichen Inhalten wie Sexualität, Gesundheit, Religion und Beruf, warnte er. Es sei ein "großes Geheimnis", was Meta mit diesen Daten mache. Gegen diese "Überwachung des Privatlebens" könnten sich die Nutzer bisher nicht wehren. Andere Anbieter sind auch nicht datenschutzkonform, sagte Baumeister auf Nachfrage. Das US-Unternehmen Meta sei jedoch "deutlich aggressiver" und stehe daher zuerst im Fokus einer Klage.

Größte Klage im deutschsprachigen Raum

Aus Deutschland seien bereits mehrere tausend Menschen bei den seit 2023 eingebrachten Klagen dabei, erläuterte Padronus-Geschäftsführer Richard Eibl. Dort rechne er damit, dass sich insgesamt zehn bis 15 Prozent der 50 Millionen deutschen Instagram- und Facebook-Nutzer anschließen werden. Es handle sich um "die größte Klage, die je im deutschsprachigen Raum eingebracht wurde". Unterschiedliche Gerichte in Deutschland sprachen bisher in - noch nicht rechtskräftigen - Urteilen in rund der Hälfte der Fälle Schadenersatz von 100 bis 1.000 Euro zu.

In Österreich zeigte sich in früheren Sammelklagen, dass sich ungefähr zehn Prozent der Betroffenen beteiligen, ergänzte Holzinger. Hierzulande wurde laut Kolba gleichzeitig mit der Verbandsklage eine Unterlassungsklage gegen Meta eingebracht, damit sämtliche Verjährungsfristen gehemmt werden. Solche Klagen können sich "über Jahre ziehen", sagte Kolba.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden