Urlauber (27) stirbt nach Hotelsturz auf Ibiza

Auf Ibiza kommt es häufig zu Stürzen von Balkonen. Die Behörden warnen verstärkt vor solchen Gefahren und rufen Touristen zu erhöhter Vorsicht auf – besonders in Regionen mit ausgeprägtem Nachtleben.

Ein 27-jähriger Portugiese ist am Sonntag nach einem Sturz in einem Hotel in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza ums Leben gekommen. Die Guardia Civil bestätigte den Vorfall gegenüber der Nachrichtenagentur Lusa. Der Notruf ging um 17:45 Uhr ein, woraufhin eine Polizeipatrouille zum Einsatzort geschickt wurde. Die Rettungskräfte konnten den Mann jedoch nicht mehr wiederbeleben. Bei dem Verunglückten handelte es sich laut Medienberichten um einen Touristen.

Der tragische Unfall ereignete sich nur zwei Wochen nach einem ähnlichen Vorfall an fast gleicher Stelle: Ein 20-jähriger Mann war in der Nacht aus dem dritten Stock eines anderen Hotels in Sant Antoni de Portmany gestürzt und dabei ebenfalls tödlich verunglückt. Die genauen Umstände beider Stürze sind bislang unklar.

Weiterer Zwischenfall auf den Balearen

Ebenfalls am Sonntag ereignete sich ein weiterer Zwischenfall auf den Balearen: Ein 49-jähriger Mann stürzte in Palma de Mallorca aus rund drei Metern Höhe aus einer Wohnung und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in kritischem Zustand ins Universitätskrankenhaus Son Espases eingeliefert.

Stürze von Balkonen, insbesondere in touristischen Gegenden der Balearen, kommen regelmäßig vor. Viele dieser Fälle stehen im Zusammenhang mit Alkoholkonsum oder riskantem Verhalten in Partyzonen. Behörden warnen deshalb verstärkt vor solchen Gefahren und rufen Touristen zu erhöhter Vorsicht auf – besonders in Regionen mit ausgeprägtem Nachtleben.