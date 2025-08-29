Alles zu oe24VIP
Urlaubs-Drama in Spanien: Entführte Mutter ihren Sohn?
© Policia Nacional, Spanien

Kind vermisst!

Urlaubs-Drama in Spanien: Entführte Mutter ihren Sohn?

29.08.25, 15:16
In Spanien läuft eine Großfahndung nach einem britischen Dreijährigen. Die Polizei behandelt den Fall als „elterliche Entführung“. 

Oliver P. wurde laut Spaniens Innenministerium zuletzt am Freitag, 4. Juli, in Marbella gesehen. Der Vater meldete den Dreijährigen bei der Polizei als vermisst.

Polizei geht von Entführung aus

Ermittler bestätigten, dass der Fall als „parental abduction“ eingestuft wird. Ein Sprecher sagte: „Wir glauben, dass die Mutter Spanien verlassen hat und den Buben in ihre Heimat Russland gebracht hat.“

Details zum Kind

Oliver ist 2,7 Fuß (ca. 82 Zentimeter) groß, wiegt rund 33 Pfund (14,97 Kilogramm) und hat blonde Haare. Seine Mutter ist Russin, der Vater britischer Staatsbürger. Die Sorge- oder Besuchsregelungen wurden bisher nicht offengelegt.

Gerichtliches Verbot ignoriert

Laut "Daily Mail" sind die Eltern getrennt. Ein Gericht habe der Mutter untersagt, Oliver aus Spanien mitzunehmen, wo beide leben sollen. Ob bereits ein internationaler Haftbefehl gegen sie erlassen wurde, ist nicht bestätigt.

