comer see
© getty

Mutter sah alles mit

Urlaubs-Drama: Vater rettet seine Kinder aus Badesee - und geht selbst unter

26.08.25, 11:21
Teilen

Eine Tragödie am Comer See - bei der beliebten Urlaubsregion rettete ein Vater seine zwei Kinder vor dem Ertrinken. Danach tauchte er nicht mehr wieder auf. Die Einsatzkräfte suchen nach dem Mann. 

Der Mann soll bei Dorio, am Ostufer des berühmten italienischen Ferienortes in der Provinz Lecco, von einem Boot ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Kinder zu retten.

Von Strömung erfasst

Der Comer See liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand und gehört zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens. Nach bisher ungeklärter Ursache sind seine zwei Kinder über Bord gegangen. Der Vater sprang ihnen nach, um sie zu retten - doch er selbst ging dann unter. Laut der deutschen "Bild" soll er vermutlich von einer Strömung erfasst worden sein.

Frau sah Tragödie mit

Die Ehefrau soll alles von Bord aus mitgesehen haben. Nun arbeiten die Einsatzkräfte auf Hochtouren, um den Mann im See wiederzufinden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

