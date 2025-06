Vor Adria-Küste: Weißer Hai aufgetaucht

Vor der Adria-Küste wurde jetzt ein Weißer Hai gesichtet! Es ist ein überraschender Fund, es die dritte Sichtung der Spezies seit 30 Jahren!

Am Montag hat ein Fischer vor der montenegrinischen Küste nahe Podgorica einen Hai aus dem Wasser gezogen. Und danach wieder freigelassen!

Der Riese wurde in rund 115 Metern Tiefe gefunden und mit einem Netz gefangen. Schnell stellte sich heraus: Es handelt sich um ein Jungtier.

Experten: Kein Grund zur Sorge

Das Institut für Meeresbiologie in Montenegro bestätigte den Fund – es ist die dritte dokumentierte Sichtung eines Weißen Hais in diesen Gewässern seit drei Jahrzehnten, wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet. Laut Experten gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge.

Zuletzt 2023 in Kroatien

In der Adria war zuletzt 2023 in Kroatien ein junger Weißer Hai gefangen worden. Die Sp Die Fischer behandelten ihn damals allerdings wie jeden anderen Fang und verkauften das Tier an ein Fischrestaurant.