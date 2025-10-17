Die niemals aufhörende Debatte: Trump lobt das Outfit von Selenskyj

Nach Kritik an Selenskyj wegen legerem Outfit bei US-Besuch im Februar

US-Präsident Donald Trump hat das Outfit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei dessen Besuch im Weißen Haus gelobt. Der Republikaner sagte, der Ukrainer sehe "schön" aus in seinem Sakko und ergänzte: "Sehr stilvoll. Mir gefällt es." Selenskyj trug eine schwarze Anzugjacke.

Der Kommentar weckte Erinnerungen an den Besuch des Ukrainers im Weißen Haus im Februar. Selenskyj war für sein angeblich zu legeres Outfit kritisiert worden, ein rechter Online-Kommentator hatte die Beanstandungen vor laufenden Kameras im Oval Office geäußert. Selenskyj erschien damals im schlichten Pullover - ein Symbol seiner Rolle als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, das auf US-Seite jedoch als Respektlosigkeit ausgelegt wurde.