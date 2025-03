DIESER Machthaber nennt Putin einen "König"

Putin hat einen Fan, der ihn jetzt öffentlich als "König" bezeichnet. Doch wer erlaubt sich diese politisch-provokante Äußerung?

Der Machthaber der Militärdiktatur in Myanmar, Ming Aung Hlaing, hat bei einem Besuch im Kreml den russischen Präsidenten Wladimir Putin als König bezeichnet.

Putin nickte

"Soweit ich weiß, führen Sie Russland nicht nur fünf oder zehn Jahre, sondern schon ziemlich lange Zeit", daher könne man sagen, dass Putin nicht nur Führer, sondern König des Landes sei, sagte Hlaing laut offizieller russischer Übersetzung in dem Gespräch.

Wie aus den Bildern des Staatsfernsehens zu erkennen ist, nickte Putin zu dieser Bemerkung.

International Isoliert

Hlaing ist zu einem offiziellen Besuch in Moskau. Es ist bereits seine vierte Visite seit dem Militärputsch 2021 in Russland. Beim Treffen im Kreml schenkte er Putin ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, in dem die Beziehungen der Monarchen Myanmars und Russlands beschrieben werden.

Darüber hinaus kam auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Sprache, den der Juntachef als Resultat westlicher Handlungen beschrieb. Der Westen hat Russland wegen des Kriegs mit Sanktionen belegt. Auch Hlaing ist international isoliert und von westlichen Sanktionen betroffen.