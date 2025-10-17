Erneut Eskalation zwischen Afghanistan und Pakistan

Nach Gefechten mit dutzenden Toten hat Pakistan nach Angaben der afghanischen Taliban am Freitagabend erneut Angriffe auf das Nachbarland geflogen.

Pakistan habe "die Waffenruhe gebrochen und drei Orte in der Provinz Paktika bombardiert", sagte ein hochrangiger Taliban-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur AFP. Er kündigte "Vergeltung" an.

© Getty

Nach Abgaben eines Krankenhaus-Vertreters wurden bei den Angriffen zehn Zivilisten getötet, darunter zwei Kinder. Der afghanische Cricket-Verband teilte AFP mit, bei den Angriffen seien acht Spieler getötet worden, die sich für ein Turnier in der Region aufgehalten hätten.

© Getty

Der Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan war in der vergangenen Woche eskaliert, bei Gefechten an der gemeinsamen Grenze gab es auf beiden Seiten Tote und Verletzte. Am Mittwochabend trat dann eine Waffenruhe in Kraft, die auch am Donnerstag hielt. Nach pakistanischen Angaben sollte die Waffenruhe nach 48 Stunden auslaufen. Die afghanische Taliban-Regierung erklärte dagegen, die Waffenruhe bleibe in Kraft, bis Pakistan sie verletze.

Seit der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht in Afghanistan im August 2021 hat es wiederholt Scharmützel zwischen Einheiten der beiden Nachbarländer gegeben. Pakistan wirft Afghanistan seit Langem vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.