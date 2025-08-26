Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Füllfeder-Aktie schießt hoch - weil Trump sie lobt
© getty

30% Steigerung!

Füllfeder-Aktie schießt hoch - weil Trump sie lobt

26.08.25, 15:35
Teilen

Angesichts der Begeisterung von US-Präsident Donald Trump für den Füllfeder seines südkoreanischen Amtskollegen Lee Jae-myung ist der Aktienkurs des Füllfederherstellers Monami am Dienstag an der Börse von Seoul um fast 30 Prozent gestiegen.

Und das, obwohl Monami das bewunderte Schreibgerät gar nicht produziert. Hersteller des Füllers ist vielmehr die südkoreanische Firma Zenyle. Sie erklärte, sie habe schon eine "überwältigende" Zahl an Bestellungen erhalten.

Die goldenen Worte: "Wunderschöne Schrift" 

Beim Besuch im Weißen Haus am Montag hatte Lee sich mit seiner eigenen Füllfeder ins Gästebuch eingeschrieben. Trump fiel der Füllhalter ins Auge: "Ist das Ihrer? Das ist ein schöner Füller. Wollen Sie den wieder mitnehmen?" Der US-Präsident lobte die "wunderschöne Schrift" des Schreibgeräts und bekannte, er sei kein Fan von Kugelschreibern.

Lee reagierte sofort und bot Trump die Füllfeder als Geschenk an; das sei ihm eine Ehre. Der Füller sei "nützlich für Ihre komplizierte Unterschrift", sagte er zu Trump. Der US-Präsident ist bekannt für seine zackige Unterschrift. Trump erwiderte, er werde die Füllfeder nicht benutzen, sondern "an einem wichtigen Ort aufbewahren".

Hersteller Zenyle erklärte am Dienstag, der Füllfederhalter von Lee sei handgefertigt und daher "nicht zu verkaufen". Es gebe auch keine dementsprechenden Pläne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden