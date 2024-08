Grünen-Politikerin warnt vor Silbereisen-Aus

In einem Video, das sie auf der Plattform X teilt, warnt die deutsche Bundestagsvize, dass "die AfD deiner Oma die Schlager-Sendung wegnehmen möchte".

Deutschland. Die deutsche Bundestagsvize Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schlägt Alarm um Schlagersendungen im TV: Sie warnt in einem Video, dass "die AfD deiner Oma die Schlager-Sendung wegnehmen möchte".

Warum AfD und BSW schlecht für Thüringen sind? Ich erklär’s euch. Dagegen hilft nur: #LandesstimmeGrün pic.twitter.com/6MgBa6EK7E — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) August 23, 2024

Laut der Grünen-Politikerin wolle die AfD "direkt nach der Wahl den Rundfunkstaatsvertrag kündigen". Laut Göring-Eckhardt bedeutet das, dass "Riverboat, Florian Silbereisen an Weihnachten und alles, was der MDR sonst so produziert, sollen wegfallen."

Attacke gegen Bündnis Sahra Wagenknecht

Außerdem attackiert die Bundestagsvize auch gleich das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): "Das BSW stört sich daran gar nicht." Im Video wird zu der Aussage ein TV-Ausschnitt gezeigt, der Katja Wolf (BSW-Vorsitzende in Thüringen) zeigt. Wolf hatte in der Fernsehdebatte eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausgeschlossen.

Was ist an der Warnung der Grünen-Politikerin dran? Im Vorfeld der anstehenden Landtagswahl hat Björn Höcke (AfD) immer wieder gesagt, dass er im Falle eines Wahlsieges als Ministerpräsident den Rundfunkstaatsvertrag aufkündigen wolle, um so den Rundfunkbeitrag abzuschaffen.