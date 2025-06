Irans Präsident will "an den Verhandlungstisch" zurückkehren

Der iranische Präsident Massud Pezeshkian hat sich am Dienstag bereit erklärt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

In einem Telefonat mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajed, sagte Pezeshkian laut der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA, sein Land strebe nicht nach Atomwaffen, wolle aber weiterhin seine "legitimen Rechte" durchsetzen. Der Iran sei "bereit, die Angelegenheiten (...) am Verhandlungstisch zu lösen", sagte Pezeshkian.

US-Präsident Donald Trump strebt nun anscheinend doch keinen "Regimewechsel" im Iran an. "Ein Regimewechsel führt zu Chaos", sagte er am Dienstag auf dem Flug zum NATO-Gipfel in Den Haag. Noch am Wochenende hatte er nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen einen Sturz der Führung in Teheran nicht ausgeschlossen. In Anlehnung an seinen eigenen Slogan "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder großartig) hatte er in Großbuchstaben hinzugefügt: "Miga!" (Make Iran Great Again).

Atomanlagen "vollständig zerstört"

Nun sagte er in der Präsidentenmaschine Air Force One auf die Frage nach einem Umsturz im Iran: "Ich will das nicht. Ich möchte, dass sich alles so schnell wie möglich beruhigt." Die USA hatten sich in der Nacht auf Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und die drei iranischen Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan angegriffen. Nach Trumps Darstellung wurden sie vollständig zerstört.

Konflikt eskalierte innerhalb weniger Tage

Am Montag verkündete Trump dann eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran. Sie ist inzwischen in Kraft - ungeachtet von Verstößen, die der US-Präsident beiden Seiten angelastet hat. Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land bombardiert. Der Iran attackierte Israel im Gegenzug mit Raketen und Drohnen.