Israel: "Werden in nächsten Tagen mit voller Kraft in Gaza vorgehen"

Israel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in den kommenden Tagen "mit voller Kraft" im Gazastreifen vorrücken.

"In den nächsten Tagen werden wir mit voller Kraft vorgehen, um den Einsatz abzuschließen", sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros am Dienstag vor Reservisten.

Dies bedeute die "Zerschlagung" und "Zerstörung" der radikalislamischen Hamas-Organisation. Gleichzeitig wächst die Sorge vor der humanitären Katastrophe in Gaza.

UNO warnt vor Hungerkatastrophe

Erst gestern hatten UNO-Experten vor der Hungersnot im Gazastreifen gewarnt. Während der israelischen Blockade des Gazastreifens sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 57 Kinder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Das berichtete Rik Peeperkorn, der Vertreter der WHO in den Palästinensischen Gebieten.

Die israelischen Streitkräfte werfen der palästinensischen Terrororganisation Hamas vor, die Hilfsgüter zu überhöhten Preisen an die notleidende Bevölkerung zu verkaufen und mit den Einnahmen ihre Kämpfer und Waffen zu bezahlen.