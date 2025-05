Schicksalstage für David Alaba (32) bei Real Madrid

Jetzt wird’s ernst! Der spanische Rekordmeister plant den großen Kader-Umbruch.

Und kein geringerer als Neo-Trainer Xabi Alonso (43) zieht im Hintergrund bereits die Fäden! Seit Wochen arbeitet der neue starke Mann mit Präsident Florentino Pérez an der Kaderplanung – und sorgt direkt für Zündstoff: David Alaba soll trotz gültigen Vertrag bis Juni 2026 gehen.

Transfer nach Saudi Arabien winkt

Grund: Der Ex-Bayern-Star verdient derzeit am meisten bei Real – Top-Gehalt, aber nicht mehr Top-Leistung! Alonso hat intern bereits klargemacht: „Mit Alaba plane ich nicht mehr.“ Der Grund: Leistungstief und viele Verletzungen.

Florentino ist einverstanden, will Alaba loswerden – Saudi-Klubs stehen angeblich schon Schlange. Doch: Viel Geld bringt der Österreicher nicht mehr ein. Hauptsache, die Gehaltsliste wird entlastet!

Alaba-Ersatz ist gerade einmal 19 Jahre jung

Den Nachfolger hat Alonso auch schon im Blick: Jorrel Hato (19) vom Ajax Amsterdam! Laut Relevo will Real für den Linksfuß sogar tief in die Tasche greifen: Bis zu 40 Millionen Euro! Der Niederländer ist jung, robust, flexibel – und passt perfekt in Xabis neue Taktik mit Dreierkette. Wie Alaba kann er links außen oder zentral verteidigen. Ein Abwehr-Allrounder für das neue Real!