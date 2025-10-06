Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Medwedew
Medwedew provoziert mit Kriegsbotschaft

06.10.25, 10:31
Das Wichtigste sei, dass die Europäer die Kriegsgefahr am eigenen Leib spürten, sagt Russlands Ex-Präsident Medwedew.

Moskau. Die jüngsten Flugstörungen durch Drohnen sind dem früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew zufolge nützliche Erinnerung für die Europäer an die Kriegsgefahr. Vorwürfe, Russland könne hinter den Vorfällen in Deutschland und Dänemark stecken, wies der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates zurück. Russlands Sympathisanten würden ihre Ressourcen nicht verschwenden.

Die "Agenten und Maulwürfe" Russlands warteten auf gesonderte Befehle, schreibt er auf seinem Telegram-Kanal. Das Wichtigste sei, dass die Europäer die Kriegsgefahr am eigenen Leib spürten. Er wirft dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor, aus politischen und finanziellen Gründen einen Krieg anzuzetteln.

