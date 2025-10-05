Alarm an der NATO-Ostflanke: Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Das NATO-Mitglied Polen setzte erneut Kampfjets ein, um seinen Luftraum zu sichern.

Bei neuen schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens fünf Menschen getötet und weitere zehn verletzt worden. Russland habe bei einem kombinierten Angriff auf das Land mehr als 50 Raketen und Marschflugkörper sowie rund 500 Drohnen eingesetzt, teilte Selenskyj am Sonntag in sozialen Netzwerken mit. Laut Behörden starben allein in der Region Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine vier Menschen.

Polen in Alarmbereitschaft

Das NATO-Mitglied Polen setzte erneut Kampfjets ein, um seinen Luftraum zu sichern. Auch Flugzeuge von NATO-Verbündeten seien im Einsatz gewesen, teilte das polnische Einsatzkommando am Sonntag auf X mit. Bodengestützte Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. "Wir möchten Sie darüber informieren, dass keine Verletzung des polnischen Luftraums beobachtet wurde", hieß es in einer Mitteilung.

Die Lage in der Ukraine werde ständig überwacht, um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu verteidigen, teilte das Militär mit. Es ist bereits seit vielen Monaten Routine, dass Polen während Luftangriffen auf die Westukraine vorsorglich Kampfjets aufsteigen lässt.

Die NATO-Mitglieder an der Ostflanke sind in besonderer Alarmbereitschaft, seit Polen im September mutmaßlich russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen hat und es in Europa wiederholt zu Störungen im Flugverkehr durch Drohnensichtungen kam. Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg.