Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Polen
© Getty

Ukraine-Krieg

Alarm an der NATO-Ostflanke: Polen lässt Kampfjets aufsteigen

05.10.25, 16:04
Teilen

Das NATO-Mitglied Polen setzte erneut Kampfjets ein, um seinen Luftraum zu sichern. 

Bei neuen schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens fünf Menschen getötet und weitere zehn verletzt worden. Russland habe bei einem kombinierten Angriff auf das Land mehr als 50 Raketen und Marschflugkörper sowie rund 500 Drohnen eingesetzt, teilte Selenskyj am Sonntag in sozialen Netzwerken mit. Laut Behörden starben allein in der Region Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine vier Menschen. 

Polen in Alarmbereitschaft

Das NATO-Mitglied Polen setzte erneut Kampfjets ein, um seinen Luftraum zu sichern. Auch Flugzeuge von NATO-Verbündeten seien im Einsatz gewesen, teilte das polnische Einsatzkommando am Sonntag auf X mit. Bodengestützte Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. "Wir möchten Sie darüber informieren, dass keine Verletzung des polnischen Luftraums beobachtet wurde", hieß es in einer Mitteilung.

Die Lage in der Ukraine werde ständig überwacht, um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu verteidigen, teilte das Militär mit. Es ist bereits seit vielen Monaten Routine, dass Polen während Luftangriffen auf die Westukraine vorsorglich Kampfjets aufsteigen lässt.

Die NATO-Mitglieder an der Ostflanke sind in besonderer Alarmbereitschaft, seit Polen im September mutmaßlich russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen hat und es in Europa wiederholt zu Störungen im Flugverkehr durch Drohnensichtungen kam. Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden