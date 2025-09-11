Nach Russen-Drohnen in Polen: Eurofighter-Kampfjets an NATO-Ostgrenze geschickt

Deutschland verstärkt seine militärische Präsenz an der NATO-Ostgrenze. Das ist eine deutliche Verschärfung im Konflikt mit Russland und eine Reaktion auf die Russen-Drohnen, die im polnischen Luftraum eingedrungen sind.

Es folgt momentan Provokation nach Provokation. Zunächst drangen russische Drohnen, die angeblich das Ziel Ukraine hatten, in den polnischen Luftraum ein. Dort richteten sie Schaden an - es gab allerdings keine Verletzten.

Bewusste Provokation von Putin?

Die NATO-Mitglieder stufen diese Aktion Russlands als bewusste Provokation des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein. Nun steht die NATO im Handlungsdruck. Das Ergebnis: Die Überwachung des Luftraums über Polen durch deutsche Kampfjets wird verlängert und ausgeweitet, teilte der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius am Donnerstagnachmittag mit.

Aufrüstung an der Ostgrenze

Direkt an der NATO-Ostgrenze über dem polnischen Luftraum rückt Deutschland verstärkt an: Die Bundeswehr ist bereits jetzt mit zwei in Rostock-Laage stationierten Eurofighter-Kampfjets im Einsatz.

Die Anzahl der Flieger werde nun auf vier verdoppelt, teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit. Außerdem werde der bisher nur bis zum 30. September geplante Einsatz zunächst bis zum 31. Dezember verlängert.