Russland und USA für Normalisierung der Beziehungen

Russland und die USA wollen nach Angaben aus Moskau die Bemühungen zur Normalisierung ihrer Beziehungen fortsetzen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Amtskollege Marco Rubio sprachen demnach am Donnerstag bei einem Treffen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur eine knappe Stunde miteinander.

"Beide Seiten bekräftigten ihre gegenseitige Bereitschaft, nach friedlichen Lösungen für Konfliktsituationen zu suchen, die russisch-amerikanische wirtschaftliche und humanitäre Zusammenarbeit wiederherzustellen", teilte das Außenministerium in Moskau mit. Lawrow und Rubio trafen am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN zusammen. Dabei ging es auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Iran und in Syrien.

Russland bekräftigte der Mitteilung zufolge auch seinen Wunsch nach einer Wiederaufnahme des direkten Flugverkehrs mit den USA, um ungehinderte Kontakte zwischen den Gesellschaften beider Länder zu ermöglichen.

Einschränkungen für Botschaften

Betont worden sei außerdem erneut, "wie wichtig es ist, weiter an der Normalisierung des Betriebs der bilateralen diplomatischen Vertretungen zu arbeiten". Für die Botschaften gibt es im Zuge der Spannungen zwischen Moskau und Washington eine Reihe von Einschränkungen.

Zum ersten Mal waren Rubio und Lawrow vor knapp fünf Monaten in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad persönlich zusammengetroffen. Die beiden telefonierten danach mehrfach miteinander, als die USA auf eine Waffenruhe in der Ukraine drängten.

US-Präsident Donald Trump zeigt sich zunehmend unzufrieden mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Am Dienstag warf er ihm vor, mit Blick auf eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg "Bullshit" zu erzählen. Bereits zuvor hatte sich Trump erneut für ein schnelles Ende des Kriegs ausgesprochen und betont, dass er überhaupt nicht zufrieden sei mit Putin. Deshalb würden die USA einige Waffen in die Ukraine schicken, so Trump.

Rubio traf am frühen Donnerstagmorgen in Kuala Lumpur ein. Es ist seine erste Asien-Reise seit seinem Amtsantritt im Jänner. Das Treffen der Außenminister der ASEAN-Staaten findet vor dem Hintergrund neuer Zolldrohungen Trumps gegen zahlreiche asiatische Länder statt.