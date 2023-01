Fauxpas für deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (42). Erst vor wenigen Tagen erklärte sie Russland „versehentlich“ den Krieg. Nun, drei Tage später, verärgert sie nun halb Afrika mit einem neuen Tweet:

“Der russische Außenminister Lawrow ist in Afrika, nicht um [Leoparden] zu sehen, sondern um unverblümt zu behaupten, dass die Partner der Ukraine ‚alles Russische zerstören wollen”, und “In den nächsten Tweets werde man die „Beweise“ Lawrows auflisten.”, twittere sie auf Englisch anlässlich Lawrows Besuch in Afrika.

Dabei sorgte unter anderem das von ihr verwendete Leoparden-Emoji, welches nicht das Tier, sondern den Panzer vom Typ Leopard darstellen sollte, bei der Afrikanischen Union für reichlich Empörung. Doch nicht genug davon.

In einem zweiten Tweet listete das auswärtige Amt keine „Beweise“ aus, sondern schrieb: „Es gibt keine“ und fügte ein Bewegtbild hinzu, auf dem eine leere afrikanische Wüste zu sehen ist.

Ebba Kalondo, die Sprecherin des afrikanischen Unionschefs Faki Mahamat, konfrontierte daraufhin das auswärtige Amt in Deutschland mit den Worten:

“Hi GermanyDiplo. Ihre Chefin Baerbock besuchte die Afrikanische Union mit Sitz in einem der mehr als 20 afrikanischen Länder, mit denen Deutschland wechselseitige diplomatische Beziehungen unterhält. Ist sie gekommen, um Tiere zu sehen? Oder sind der Kontinent Afrika, seine Menschen und Tierwelt, nur ein Witz für Sie?

Hi @GermanyDiplo.Your boss @ABaerbock visited the @_AfricanUnion based in one of the more than 20 African countries that Germany enjoys reciprocal diplomatic relations with. Did she come to see animals? Or is the Continent of Africa, its people & wildlife just a joke to you? https://t.co/RkzWsBbBoH