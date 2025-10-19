So reagiert "König" Trump auf die "No Kings"-Demo

Donald Trump war nicht sehr erfreut über die gigantische Protestwelle gegen ihn. Mit einem absurden KI-Video reagierte der US-Präsident auf die "No Kings"-Demos.

Am Samstag gingen laut Veranstalterangaben in allen 50 US-Bundesstaaten rund sieben Millionen Menschen auf die Straße, um gegen Donald Trump zu protestieren. Der US-Präsident reagierte auf seiner Plattform Truth Social.

Er postete ein 19-sekündiges Video, in dem er in einem Kampfjet, mit der Aufschrift KING TRUMP (König Trump), sitzt. Trump ist der Pilot der Maschine und trägt dabei eine goldene Krone auf seinem Kopf.

Auch JD Vance reagierte

Der Trump-Jet fliegt über eine amerikanische Großstadt. Die Luke öffnet sich und Fäkalien fallen in die Tiefe. Am Boden werden Anti-Trump-Demonstranten davon getroffen. Das Trump-Team hat das Video mit KI erzeugt.

Sein Vize JD Vance (41) reagierte auch mit einem KI-Video auf Truth Social. Darin setzt sich "König Trump" seine Krone auf. Vor ihm knien scheinbar mehrere Figuren der Demokratischen Partei (u.a. Nancy Pelosi).

"Möglichen Ende unserer Republik"

Doch wieso gehen so viele Menschen in den USA auf die Straße? Die "No Kings"-Demonstranten kritisieren Trumps autokratischen Führungsstil, Truppeneinsätze in US-Metropolen, Razzien gegen illegale Einwanderer oder Kürzungen beim Klimaschutz und im Gesundheitswesen. In den USA fanden etwa 2600 Proteste statt.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Gegenüber "CNN" warnte eine Demonstrantin in New York: "Unsere gesamte Demokratie ist bedroht." Der TV-Wissenschaftler und Entertainer äußerte in Washington eine klare Warnung. Er sorgt sich vor einem "möglichen Ende unserer Republik".

Schlechte Umfragewerte

Führende Mitglieder der Republikanischen Partei bezeichnen die Proteste als "Hass-gegen-Amerika-Kundgebungen". Derzeit kämpft Trump mit schlechten Umfragewerten. Laut jüngsten Umfragen lehnen 53 Prozent der Befragten den derzeitigen Kurs des US-Präsidenten ab. Nur 45 Prozent befürworten ihn.