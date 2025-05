Trump empfängt Kanadas neuen Premier

US-Präsident Donald Trump empfängt Kanadas neuen Premierminister Mark Carney im Weißen Haus.

Bei dem Treffen am Dienstag werde es um Zölle und die bilateralen Beziehungen zwischen Kanada und den USA gehen, sagte Carney im Vorfeld. Trump hat in der Vergangenheit wiederholt gefordert, dass Kanada Teil der USA werden solle, und das Land als 51. Bundesstaat bezeichnet. Carney gewann die Wahl im nördlichen Nachbarland der USA durch seinen scharfen Anti-Trump-Kurs.

Mit seinen Einverleibungsäußerungen hatte Trump große Empörung ausgelöst. In einem TV-Interview am Wochenende stellte er klar, dass militärische Gewalt für ihn keine Option sei. "Ich glaube nicht, dass wir jemals an diesen Punkt kommen werden", so der Republikaner. Trump hat zuletzt allerdings hohe Zölle gegen Kanada in Kraft gesetzt, dessen Volkswirtschaft aufs Engste mit der der USA verflochten ist. Carney hatte nach dem Sieg seiner liberalen Partei bei der Parlamentswahl vergangene Woche versprochen, sich der aggressiven Politik der Regierung im Nachbarland USA entschlossen entgegenzustellen.