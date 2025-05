Kinderschauspielerin (11) stirbt nach mehreren Herzinfarkten

Die 11-jährige Brasilianerin Milena Brandão stirbt, nachdem sie 21 Herzstillstände erlitten hatte.

Die Jungschauspielerin wurde am 30. April wegen starker Kopfschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb Milena Brandão zwei Tage später.

Mutter mit emotionalen Abschied

Ihre Mutter Thays Brandão veröffentlichte, dass die Ärzte bei der 11-Jährigen einen Gehirntumor gefunden haben. Die Mutter teilte den 196.000 Followern ihrer Tochter den tragischen Tod mit: "Die Erinnerungen, die wir zusammen verbracht haben, werden in meinem Gedächtnis bleiben, und ich werde nie deine Freude vergessen, die für alle um dich herum ansteckend war."

Thays schrieb weiter: "Mein Mädchen, ich vermisse dich schon jetzt, und ich weiß, dass ich dich in den kommenden Tagen noch mehr vermissen werde. Du warst das Licht in unserem Leben und ich weiß, dass du von dort oben weiterhin über uns wachen und unser Leben erhellen wirst. Und ich werde dich immer lieben und du wirst immer in meinem Herzen sein."