Trump mit neuer Mexiko-Drohung: "Wir werden zuschlagen!"

US-Präsident Donald Trump hat mögliche Militäroperationen in Mexiko im Kampf gegen Drogenkartelle nicht ausgeschlossen.

Seine jüngsten Äußerungen im Interview mit Fox News sorgen sowohl in Mexiko als auch international für Besorgnis.

US-Präsident Donald Trump hat sich in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Fox-News-Moderator Sean Hannity zu einer möglichen Ausweitung des Anti-Drogenkampfs geäußert. Trump kündigte an, dass die USA künftig nicht nur auf See, sondern auch „an Land“ gegen Drogenkartelle vorgehen wollen. Dabei nannte er ausdrücklich die Kartelle in Mexiko, die nach seiner Darstellung dort „die Kontrolle“ innehätten.

Donald Trump © Getty

„Wir werden zuschlagen“

Trump sagte, die US-Regierung habe bereits 97 Prozent der über See eingeführten Drogen gestoppt und wolle nun die sogenannten Distributionsrouten an Land angreifen. Er bezeichnete die Situation als „sehr, sehr traurig“ und sprach von einer hohen Zahl von durch Drogen verursachten Todesfällen in den Vereinigten Staaten. Konkrete Einsatzpläne oder Zeitpunkte nannte der Präsident in der Sendung nicht.

Mexiko reagierte umgehend auf die Aussagen. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum lehnte militärische Interventionen auf dem Staatsgebiet ihres Landes wiederholt ab und betonte die Souveränität Mexikos. Sie erklärte, dass Zusammenarbeit im Rahmen gemeinsamer Sicherheitsziele zwar möglich sei, eine militärische Einmischung jedoch „inakzeptabel“ sei.

Konfliktpotenzial wächst

Die Äußerungen Trumps folgen auf eine Reihe umstrittener Militäroperationen der USA in Lateinamerika – zuletzt auf See gegen mutmaßliche Drogenboote und im Zusammenhang mit einer Militäroperation in Venezuela. Experten sehen in den jüngsten Statements eine mögliche neue Eskalationsstufe im langjährigen US-Drogenkrieg.

Keine klaren rechtlichen Grundlagen

Unklar bleibt, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen die USA tatsächlich Bodeneinsätze auf mexikanischem Territorium durchführen könnten. Mexiko besteht auf die Achtung seiner verfassungsmäßigen Souveränität und lehnt jede Form von ausländischer militärischer Intervention strikt ab.