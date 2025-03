US-Veteranenministerium soll offenbar rund 80.000 Stellen streichen

Laut internem Schreiben an Mitarbeiter - Stärke soll auf Niveau von 2019 reduziert werden

Das Veteranenministerium in den USA plant die Streichung von rund 80.000 Stellen. Dies geht aus einem internen Schreiben vom Dienstag an die Mitarbeiter hervor, das die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters am Mittwoch einsehen konnte. Ziel des Ministeriums sei es, wieder eine Stärke von knapp 400.000 Beschäftigten wie im Jahr 2019 zu erreichen, hieß es darin. Damals waren dort knapp 400.000 Personen beschäftigt, rund 82.000 weniger als heute.

Der Stabschef des Veteranenministeriums, Christopher Syrek, schickte demnach am Dienstag (Ortszeit) ein Memo an die leitenden Beamten der Behörde, in dem er ihnen das Einsparungsziel mitteilte. Das Memo wies die Behörde an, die für die Verwaltung der Leistungen für US-Kriegsveteranen zuständig ist, mit dem Department of Government Efficiency (DOGE) des Tech-Milliardärs Elon Musk zusammenzuarbeiten, um die Kürzungen vorzunehmen.

Musk und sein Team wurden von US-Präsident Donald Trump beauftragt, die Größe und Kosten der Bundesbürokratie drastisch zu reduzieren. Bis heute wurden etwa 25.000 Beschäftigte der US-Regierung entlassen.

Richard Blumenthal, der führende Demokrat im zuständigen Ausschuss des US-Senats, sagte in einer Stellungnahme, die Kürzungen seien "ein Totalangriff" auf die Belegschaft, die großteils selbst aus Veteranen besteht, sowie alle weiteren Veteranen.