Verwirrung um Trump-Aufenthalt im Spital
Nicht nur Routine?

Verwirrung um Trump-Aufenthalt im Spital

15.11.25, 07:04
US-Präsident Donald Trump hat eine Magnetresonanztomografie (MRT) bei seiner jüngsten Untersuchung bestätigt und sie als "reine Routine" bezeichnet. 

"Der Arzt sagte, es sei das beste Ergebnis, das er als Arzt je gesehen habe", sagte Trump am Freitag vor Reportern. Das Weiße Haus hatte sich zuvor geweigert, Details zu den MRT-Aufnahmen von der Untersuchung vor einem Monat zu nennen, aber erklärt, Trump sei bei bester Gesundheit.

Medizinische Experten weisen jedoch darauf hin, dass MRTs normalerweise nicht Teil einer Routineuntersuchung sind.

Ärzte ordnen sie in der Regel an, um detaillierte Bilder von bestimmten Körperteilen wie der Wirbelsäule, dem Gehirn oder dem Herzen anzufertigen. Trump hatte bereits früher mitgeteilt, dass die MRT am 10. Oktober im Walter-Reed-Militärkrankenhaus stattgefunden habe. Es war seine zweite ärztliche Untersuchung in diesem Jahr. Welcher Körperteil dabei untersucht wurde, ist weiterhin unklar.

