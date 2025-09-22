Alles zu oe24VIP
Enthüllungsbuch

Was Putin seinem Vater am Sterbebett versprach

22.09.25, 19:33 | Aktualisiert: 22.09.25, 21:42
Zwei Enthüllungsjournalisten veröffentlichten vor kurzem ein Buch über Putin - darin viele brisante Aufdeckungen über sein Privatleben, von Affären, seinen Eltern bis zu politischen Ansichten. Genau diese sollenden Präsidenten am Sterbebett seines Vaters geprägt haben. 

Kurz vor seinem Tod im Jahr 1999 soll Wladimir Putins Vater seinem Sohn zwei zentrale Wünsche geäußert haben: Die Krim solle eines Tages wieder zu Russland gehören – und die alte Hymne der Sowjetunion solle zurückkehren. Das enthüllten die russischen Journalisten Roman Badanin und Michail Rubin in ihrem Buch „Der Zar selbst – Wie Wladimir Putin uns alle täuschte“, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet.

Putins Vater, Wladimir Spiridonowitsch, starb im August 1999 im Alter von 88 Jahren an Krebs. Im Krankenhaus soll er kurz vor seinem Tod noch einmal Besuch von seinem Sohn erhalten haben, der zu diesem Zeitpunkt kurz davorstand, Präsident Russlands zu werden. Informanten aus dem Umfeld des Krankenhauses sagten den Autoren zufolge, es habe sich um ein Abschiedsgespräch mit „letzten Anweisungen“ gehandelt.

Die Krim zurück zu Russland

Der Vater, der im Zweiten Weltkrieg zur Marine eingezogen worden war, soll besonders an der Krim gehangen haben. Er diente einige Monate auf einem U-Boot der Schwarzmeerflotte, stationiert in Sewastopol – ein biografischer Bezug, der seine Haltung erklärt.

Jahrzehnte später griff sein Sohn das Thema auf: Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 erinnerte Putin öffentlich an die Verbindung seines Vaters zu Sewastopol. Die Annexion wurde zum Ausgangspunkt des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine.

Rückkehr der alten Sowjet-Hymne

Noch schneller erfüllte Putin den zweiten Wunsch: Bereits im Jahr 2000 ersetzte er die bis dahin gültige Hymne „Patriotisches Lied“ durch die alte Melodie der Sowjet-Hymne – gegen den ausdrücklichen Rat seines Vorgängers Boris Jelzin. Seitdem erklingt die „Hymne der Russischen Föderation“ mit der von Stalin 1944 eingeführten Melodie.

