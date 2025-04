Wer auf diesen Italien-Berg wandern will, muss zahlen

Die Italiener gehen jetzt gegen den Massentourismus vor.

Er gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Südtirol. Jetzt ändert sich allerdings alles.

"Die drei Zinnen"

Die Italiener machen mit dem Massentourismus kurzen Prozess. Die malerische Bergkette "Die drei Zinnen" in Südtirol gilt bei Urlaubern und Wanderern als Traumziel, um die Seele baumeln zu lassen und ausgiebig frische Luft zu schnappen.

Der Haken an der Sache: Die Massen an Touristen sind kaum mehr in den Griff zu bekommen. Die Verantwortlichen vor Ort reagieren jetzt und wollen dem Treiben mit einem Ticket-System einen Riegel vorschieben.

13.000 Menschen

Laut einem Bericht der Tiroler Zeitung "Südtirol News" hat Dario Vacellio Galeno (57), Bürgermeister der kleinen Gemeinde Auronzo di Cadore, die Nase voll und will jetzt durchgreifen. An Spitzentagen strömen 13.000 Menschen in die Region. Ein Ticket-System soll diese Zahl ab Sommer des kommenden Jahres mindestens halbieren. Ob das Bezahl-System wirklich kommt, ist noch nicht entschieden.