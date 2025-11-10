Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
mehrsprachigkeit
© Getty Images (Symbolbild)

Neue Studie

Wer mehrere Sprachen spricht, altert viel langsamer

10.11.25, 19:33
Teilen

Fremdsprachen zu beherrschen ist nicht nur am Arbeitsmarkt ein Vorteil, sondern auch gut für die Gesundheit. Laut einer neuen Studie altern Menschen, die regelmäßig mehrere Sprachen sprechen, im Schnitt langsamer.

Die Studie von Augustin Ibañez und seinem Team vom Trinity College Dublin hat Daten von mehr als 86.000 Erwachsenen aus 27 europäischen Ländern ausgewertet. Die Teilnehmer waren zwischen 50 und 90 Jahre alt. Sie glichen das Alter mit den biologischen Daten und Verhaltensmerkmalen, wie Gesundheit, Fitness, Lebensstil und sozialen Aktivitäten, ab.

Mithilfe davon berechneten die Forscher, ob die Person biologisch jünger oder älter war. Sie stellten fest, dass Mehrsprachige eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für beschleunigtes Altern als einsprachige Menschen haben. Dabei hilft jede zusätzliche Sprache und verstärkt die Schutzwirkung. Laut den Forschern ist dies ein dosisabhängiger Effekt.

Wichtige Hinweise

Für den Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), Prof. Peter Berlit, bietet die Studie wichtige Hinweise auf Mechanismen, welche das Risiko für kognitive Krankheiten im Alter verringern können, wie Demenz.

Laut den Forschern ist die kognitive Reserve für den Effekt verantwortlich. Berlit erklärt gegenüber der "Bild": "Mehrsprachigkeit scheint ein Puffer im Gehirn zu sein. Wer mehrere Sprachen spricht, hat mehr Speicher, auf den er im Alter zurückgreifen kann."

Mehrsprachigkeit gut für die öffentliche Gesundheit

Über die Ergebnisse der Studie schreiben die Hirnforscher Jason Rothman und Federico Gallo von der britischen Lancaster University: "Die Herausforderung liegt nun darin, seine Mechanismen zu verstehen und in Strategien für gesundes Altern umzusetzen". Mehrsprachigkeit könnte ein günstiger Hebel für die öffentliche Gesundheit sein. Als Nächstes wollen die Forscher herausfinden, ob das Erlernen neuer Sprachen im höheren Alter denselben Effekt hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden