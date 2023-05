Richter werden geschmiert, um falsche Urteile zu bestätigen. Ob sich diese Kinder auch in Österreich befinden, ist noch nicht bekannt. Gastkommentar von Aurora Weiss

Der Fall kam im Dezember 2022 ans Licht, als Beamte der Immigrationsbehörde am Flughafen in Ndola acht kroatische Staatsangehörige wegen des Verdachts des Kinderhandels und der Fälschung von Dokumenten festnahmen. Zunächst war die Gültigkeit der Dokumente über die Adoption der Kinder aus der Demokratischen Republik Kongo fraglich, da internationale Adoptionen von dort seit 2017 vollständig verboten sind. Die verdächtigen Personen wurden inzwischen offiziell verhaftet und wegen versuchten Kinderhandels angeklagt. Der Prozess findet derzeit vor dem Obersten Gerichtshof in Sambia statt.

Das Problem ist nun, dass es schwierig ist, festzustellen, um wie viele Kinder es sich handelt. In den letzten 10 Jahren haben die kroatischen Gerichte 83 Adoptionen aus der DR Kongo anerkannt. Das Innenministerium hat Dokumente für 94 Kinder ausgestellt, und der Minister für Soziales und Familie, Marin Piletić, glaubt, dass 131 Kinder aus der DR Kongo adoptiert wurden. Nach den Angaben der neu gegründeten Vereinigung der Adoptiveltern aus der DR Kongo (Internationale Adoption - Kroatien) wurden 104 Kinder adoptiert, plus 4 Kinder, die in drei Familien außerhalb Kroatiens leben. Noch gibt es keine Informationen darüber, ob eines der Kinder in Österreich lebt.

Der transnationale kriminelle Modus Operandi

Auf der Grundlage gefälschter Dokumente, die in der DR Kongo ausgestellt und den Gerichten der Republik Kroatien vorgelegt wurden, sind Adoptionen bestätigt worden, ohne die Glaubwürdigkeit der Ursprungsdokumente zu prüfen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die aus dem Kongo erhaltenen falschen Adoptionsbescheide in Kroatien offiziell. Die Echtheit des Adoptionsbeschlusses selbst konnte von Anfang an angezweifelt werden, da die Unterlagen nicht auf diplomatischem Wege eintrafen, wie es in solchen Fällen üblich ist.

Der Besitzer des Waisenhauses, in dem Kroaten Kinder adoptieren, Emmanuel Kabongo, verlangt ca. 10 Tausend Dollar pro Kind, das jemand auswählt. Zusätzliche Kosten fallen für Anwälte, Übersetzer, Reise und Unterkunft an, und die Kosten beginnen bei 20 und können bis zu 40 Tausend Euro betragen. Die Richter haben Schmiergelder angenommen, um Adoptionen an einem Tag zu genehmigen, und die Adoptiveltern haben dies auch bestätigt. Das Hauptproblem ist jedoch, dass es in Kroatien offenbar keine Ermittlungen gibt!

Die Zahlungen wurden sogar fortgesetzt, als die kroatischen Eltern nach Sambia kamen, um die Kinder abzuholen, die aus der DR Kongo kommen sollten. Als die Adoptiveltern im Hotelzimmer ankamen, nahmen ihnen und den Kindern die Reisedokumente ab, mit der Ausrede, sie müssten noch weitere Dokumente besorgen, bevor sie die Kinder mitnehmen könnten. Danach kamen dieselben Leute zurück und verlangten das Geld für die zusätzlichen Dokumente, die in der Regel etwa zweitausend Dollar kosteten. Die Erpressung läuft sehr subtil ab, behauptet die Person, die Zeuge war, aber da sie die Reisedokumente mitgenommen haben, gibt es keine Möglichkeit, zurückzugehen. Dann kommen sie wieder und verlangen erneut Geld, aber für einen viel geringeren Betrag. Bevor sie Kinder bekamen, dauerte alles in der Regel 2-3 Tage.

Die niederländische Expertin Roelie Post, die mehr als 20 Jahre lang in der Europäischen Kommission als Pionierin für Kinderrechte und für die Schließung von internationalen Adoptionen aus Rumänien zuständig war, kennt den Modus Operandi der internationalen Adoptionen sehr gut. Sie ist auch die Autorin des Buches "Romania: Nur für den Export".

Roelie Post behauptet, dass das internationale Adoptionsgeschäft nach der Schließung Rumäniens in die DR Kongo verlagert wurde. Außerdem weist sie darauf hin, dass es nicht üblich ist, dass das kroatische Innenministerium im Aufnahmeland Reisedokumente für ein Kind ausstellt, das seine Adoptiveltern nie gesehen hat und nie in Kroatien war. Da Kroatien keine eigene konsularische Vertretung in der DR Kongo unterhält, hätte der Reisepass an die nächstgelegene Vertretung - die Republik Südafrika - geschickt werden müssen.

"Das verstößt nicht nur gegen die UN-Kinderrechtskonvention, sondern auch, wenn es sich wie in diesem Fall um eine Bestellung, Bezahlung und Lieferung handelt: Das ist Kinderhandel! Es ist verboten, mit Menschen zu handeln. Die korrupte Adoptionspraxis hat nichts mit den Rechten des Kindes zu tun, sondern mit der Befriedigung der Marktnachfrage", betont Post.

Oberflächlich betrachtet sieht das alles altruistisch aus, man adoptiert Kinder und tut damit etwas Gutes, aber das ist nur ein Teil des Marketings der Vermarkter. Wenn man tiefer blickt, ist die Adoptionsindustrie voller Leute, die mit Waisenkindern Geld verdienen, die eigentlich keine sind. So war es auch bei den Kindern aus der DR Kongo, als einige Adoptiveltern meinten, sie wüssten, dass die Kinder nicht entführt worden seien, weil sie regelmäßig von ihren Eltern in der DR Kongo hören. Die Personen, die sich als Eltern dieser Kinder ausgeben, verlangen Geld von den Adoptiveltern, in diesem Fall von kroatischen Staatsbürgern, was als emotionale Erpressung angesehen werden kann.

Roelie Post behauptet, dass sich die Mafia, d.h. die organisierte Kriminalität, hinter Agenturen und Vermittlern für internationale Adoptionen versteckt. Zusätzlich zu den gefälschten Dokumenten, die in kroatischen Fällen aufgetaucht sind, gibt es auch Kinder, die in betrügerischer Weise von ihren Eltern getrennt werden, um die Nachfrage nach westlichen Adoptionen zu befriedigen. Der Post ist aufgefallen, dass die gleichen Personen in der Branche zu finden sind und in mehreren Ländern gleichzeitig tätig sind. Die Agenturen, die sie in Rumänien gesehen hat, arbeiten auch in Indien, Äthiopien und jetzt auch in der DR Kongo. Die Vermittler richten einen "Shop" ein, und wenn sie erwischt werden, gehen sie in ein anderes Land und eröffnen dort ein Geschäft. Es entsteht eine Industrie, und das Produkt sind Kinder.

Agenturen und Vermittler haben so etwas wie Kinderjäger, die 10-15 Tausend Dollar zahlen, um ein Wunschkind für Adoptiveltern zu finden. Diese Geldprämie ist sehr motivierend. Durch die finanzielle Belohnung motiviert, finden die Kinderjäger überall ein Kind, das auf die Beschreibung des Kunden passt, und bringen die Eltern auf verschiedene Weise, durch Tricks und Täuschung, dazu, das Kind abzugeben. Wenn nötig, fälschen sie Dokumente und entführen das Kind.

Um ein Kind zu bekommen, versprechen sie oft eine bessere Ausbildung, eine bessere Zukunft für das Kind in einem fremden Land, und in vielen Fällen wissen die biologischen Eltern nicht einmal, was sie unterschreiben, wenn sie ihr Kind aufgeben. Dann kommen die Kinder in das Waisenhaus. Das Problem beim Aufspüren von Kindern ist oft eine Namensänderung, die auch bei kroatischen Adoptiveltern beobachtet wurden.

"Die Frage der internationalen illegalen Adoptionen wird in die abschließende Beobachtung für Sambia aufgenommen werden, aber sie wird auch eines der wichtigeren Themen im Dialog mit Kroatien sein, das die Konvention im vergangenen Jahr ratifiziert hat, sodass der Ausschuss gegen das Verschwindenlassen nun für diese Frage zuständig ist" - Aurora Weiss, UN-Reporterin, die diesen Fall in Kroatien verfolgt.